Neue Motoren für Suzuki SX4 S-Cross

Mit neu entwickelten Benzindirekteinspritzern geht der Suzuki SX4 S-Cross ab September das Modelljahr 2017 an. Sie sind in zwei Versionen verfügbar - als 1,0 Liter großer Dreizylinder mit 82 kW/111 PS und als 1,4-Liter-Vierzylinder mit 103 kW/140 PS.

Den Einstieg in das Motorenprogramm des neuen SX4 S-Cross bildet der Einliter, der nach seinem Einstand im Suzuki Baleno nun auch für den kompakten Allrounder zur Verfügung steht. Das quirlige Triebwerk entwickelt eine Leistung von 82 kW/111 PS und ein maximales Drehmoment von 170 Nm, das im Bereich von 2000 bis 3500/min zur Verfügung steht. Im SX4 S-Cross begnügt sich der aufgeladene Dreizylinder im kombinierten Testzyklus mit einem Kraftstoffverbrauch von 5,0 Litern bei CO2-Emissionen von 113 g/km. Die Kraftübertragung erfolgt serienmäßig über ein Fünfgang-Schaltgetriebe, optional steht eine Sechsstufen-Automatik zur Verfügung.



Zweiter Neuzugang im Antriebsportfolio des Suzuki SX4 S-Cross ist der 1.4 Liter große Benzindirekteinspritzer mit 103 kW und 220 Nm Drehmoment, die zwischen 1.500 und 4.000 U/min freigesetzt werden. Der aus dem Vitara S bekannte Vierzylinder beschleunigt den Crossover in der Version mit Sechsgang-Schaltgetriebe und Frontantrieb in 9,5 Sekunden von null auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 200 km/h. Der kombinierte Testzyklus beläuft sich in dieser Version auf 5,4 Liter je 100 Kilometer, was einem CO2-Ausstoß von 120 g/km entspricht. Auch für den 1,4-Liter-Vierzylinder steht optional ein Sechsstufen-Automatikgetriebe zur Verfügung.



Neben den beiden neuen Benzinern bleibt der 1, 6 Liter große Dieselmotor mit 88 kW/120 PS im Angebot. Der wahlweise an ein Sechsgang-Schaltgetriebe oder ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelte Vierzylinder produziert ein maximales Drehmoment von 320 Nm bei 1750/min. Die Version mit Schaltgetriebe soll sich im kombinierten Testzyklus 4,4 Liter/100 Kilometer (CO2: 114 g/km) zufrieden geben. Der stärkere Benziner ist alternativ zum Frontantrieb auch als Allradler mit vier Fahrprogrammen erhältlich; beim Diesel ist beides Serie.



Optisch lässt sich der hat sich der geänderte SX4 S-Cross an Kühlergrill, Scheinwerferform und Lufteinlässen identifizieren - und an den Reifendimensionen von 215/55 R17 bzw. 215/60 R16 und der um zehn Millimeter auf 180 Millimeter erhöhten Bodenfreiheit ; ab der mittleren Ausstattung Comfort gehören 17-Zoll-Leichtmetallfelgen zum Serienumfang.



Die Preisempfehlungen für den SX4 S-Cross beginnen bei 19.790 Euro (Club 1.0), als ‚Comfort‘ bei 22.490 Euro. Ein 1.4 Comfort startet bei 23.690 Euro, die Allradvariante ist ab 25.390 Euro erhältlich. Der 1.6 DDiS ist in Verbindung mit Comfort-Ausstattung und ALLGRIP Allradantrieb ab 26.390 Euro erhältlich. In der Ausstattung Comfort+ (29.790 Euro) bietet Suzuki für die Dieselvariante zudem das Doppelkupplungsgetriebe TCSS für 1700 Euro an. (dpp-AutoReporter/wpr)