Sondermodell Škoda Citigo Fun: mehr Ausstattung mit Preisvorteil

Škoda bringt mit dem Citigo Fun ein weiteres Sondermodell des Kleinstwagens heraus. Serienmäßig zeichnet sich der Kurze durch Ausstattungshighlights wie Klimaanlage, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Infotainmentsystem mitsamt Smartphone-Dockingstation Move&Fun sowie exklusive Stylingmerkmale aus. Die Mehrausstattung summiert sich laut Škoda zu einem Kundenvorteil von bis zu 1670 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgerüsteten Serienmodell. Der Škoda Citigo Fun ist ab 11.760 Euro bestellbar.



Das Sondermodell basiert auf der Ausstattungslinie Ambition und erweitert deren Ausstattung um viele attraktive Merkmale. So verleihen die dekorativen Folienbeklebungen auf Motorhaube, Türen und Heckklappe dem Citigo Fun eine neues Erscheinungsbild. Dank der serienmäßigen 16-Zoll-Leichtmetallräder mit Reifen der Dimension 185/50 R16 wirkt er fast sportlich. Dunkel getönte hintere Scheiben unterstreicht den Look.



Auch die farblichen Akzente im Innenraum heben den Citigo Fun deutlich ab. Die Armaturentafel ist überwiegend in Piano-Weiß gehalten, Türverkleidung und Dachhimmel in Schwarz. Radio und Lüftungselemente zieren Chromumrandungen. Der Stoffbezug der Sitze in Fun-Blau besteht aus schwarzen Mittelbahnen und blauen Sitzwangen.



Über die Ambition-Ausstattung hinaus besitzt der ‚Fun‘ eine Klimaanlage mit Staub- und Pollenfilter sowie elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel. Für Unterhaltung an Bord sorgt das Infotainmentsystem Swing mit farbigem Display und sechs Lautsprechern. Es verfügt über Bluetooth-Telefonfreisprecheinrichtung und SD-Karten-Slot. Als Schnittstellen für externe Mediengeräte kommen ein AUX-in-Audioanschluss (3,5 mm) sowie ein USB-Port hinzu. Auch die Move&Fun Smartphone-Dockingstation ist mit an Bord des Fun-Sondermodells. Wird das eigene Smartphone damit eingebunden, lassen sich Radio und Musikmedien darüber steuern. Über die kostenlos erhältlich Škoda App ,Move&Fun‘ ist Kartenmaterial für europaweite Offline-Navigation erhältlich. So wird bei der Zielführung kein Datenvolumen verbraucht und es fallen im Ausland keine Roaminggebühren an. Kartenupdates stehen in den ersten drei Jahren kostenlos zur Verfügung. Zudem bietet die App Zugriff auf fahrzeugspezifische Informationen: Steckt das Smartphone in der Dockingstation, werden beispielsweise der Bordcomputer mit Angaben zu Fahrzeiten, Reichweite, Kühlmitteltemperatur und vielem mehr sowie ein Trainingsprogramm für effiziente Fahrweise angeboten.



Das spaßorientierte Sondermodell ist mit allen Motor-Getriebekombinationen des Škoda Citigo erhältlich, optional auch als fünftürige Variante. Der 1,0 MPI-Benziner steht mit 44 kW/60 PS und 55 kW/75 PS (12.300 Euro) zur Wahl. Beide Motorisierungen lassen sich auch als Green tec-Versionen mit Start-Stopp-Automatik und Bremsenergierückgewinnung ordern und können mit dem automatisierten Schaltgetriebe ASG kombiniert werden. Der 50 kW starke 1,0 G-TEC ist auf den Betrieb mit CNG (Compressed Natural Gas = Erdgas) ausgelegt. (dpp-AutoReporter/wpr)