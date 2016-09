Deutsche Japan-Liga: Toyota im August Tabellenführer

Heißer August für Toyota: 5914 deutsche Käufer entschieden sich für ein Fahrzeug der Marke - mehr als bei jedem anderen japanischen Herstellern. Dies entspricht einem Plus von 26,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und verschafft Toyota einen Marktanteil von 2,4 Prozent (August 2015: 2,1 Prozent). Im Vergleich zum Pkw-Gesamtmarkt, der nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes im selben Zeitraum um 8,3 Prozent auf 245.076 Einheiten zulegte, wächst Toyota damit dreimal so stark.



Entscheidend zum August-Erfolg beigetragen haben die beiden 2016 neu vorgestellten Modelle Toyota Prius und Toyota RAV4. 80 Prozent des Kompakt-SUV wurden mit Hybridantrieb ausgeliefert. Hier zeigt sich der Trend zu alternativen Antrieben: In der Gunst der Kunden lag auch der Kleinwagen Aygo mit 779 Neuzulassungen, gefolgt von zwei weiteren Hybrid-Varianten, dem Auris mit 60 Prozent Hybridanteil und dem Yaris mit 50 Prozent Hybridzulassungen. Vom neuen Hilux - jüngst bei den Off Road-Awards zum Pick-up des Jahres 2016 gekürt - lieferte Toyota 140 Fahrzeuge aus.



Von Januar bis August steigerte Toyota gegenüber demselben Zeitraum in 2015 seine Neuzulassungen um 4,9 Prozent auf 44.704 Fahrzeuge und liegt damit bei einem Marktanteil von zwei Prozent. (dpp-AutoReporter/wpr)