Stadtlinienbus für den Osten: Neuer Mercedes-Benz Conecto

Daimler Buses stärkt mit einer neuen Generation der Stadtbusfamilie Mercedes-Benz Conecto seine Absatzposition in den Märkten Mittelost und Osteuropa. Sie sind geprägt durch preissensible Ausschreibungsgeschäfte und starke Fokussierung auf niedrigste Gesamtbetriebskosten.



Der bisherige Mercedes-Benz Conecto hat sich in knapp zehn Jahren bei osteuropäischen Verkehrsbetrieben sowie in Ländern des Nahen Ostens und Zentralasiens mehr als 3000mal verkauft. Mit einem erweiterten Angebot und modernster Technik kommt die neue Fahrzeugfamilie den sich weiterentwickelnden Anforderungen hinsichtlich Fahrsicherheit, Fahrgastkomfort, Handling etc. entgegen.



Der neue Mercedes-Benz Conecto vereint die kompromisslose Auslegung auf niedrige Gesamtbetriebskosten mit minimalen Emissionen nach Abgasstufe Euro VI. Er kombiniert moderne Antriebs- und Fahrwerkstechnik mit höchster Sicherheit und hohem Komfort für die Fahrgäste sowie Bedienungsfreundlichkeit für den Fahrer. Der Conecto flankiert damit den Weltbestseller Citaro, ist aber weniger individuell und unterscheidet sich von ihm klar durch die Konzentration auf weitgehend vorkonfektionierte Ausführungen und liegt damit in den Anschaffungskosten niedriger.



Im Heck des Conecto arbeiten Dieselmotoren nach Abgasstufe Euro VI. Dabei profitiert der Conecto Gelenkbus von der neuesten, nochmals wirtschaftlicheren Generation des Heavy-Duty-Motors OM 470. Alternativ ist der Conecto erstmals auch mit dem besonders leisen und emissionsarmen Erdgasantrieb zu bekommen. Damit wird er in typischen Erdgasmärkten wie zum Beispiel der Türkei oder in Osteuropa interessanter denn je. Für Märkte, die unverändert nach der Abgasstufe Euro III verlangen, liefert Mercedes-Benz weiterhin das Vorgängermodell.



Beispiele für den hohen Stand der Sicherheitstechnik sind das elektronische Stabilitätsprogramm ESP beim Solo-Fahrzeug und der Knickschutz beim Gelenkbus ATC (Articulation Turntable Controller) von Mercedes-Benz sowie die Vorderachse mit Einzelradaufhängung für Fahrsicherheit und Fahrkomfort.



Mercedes-Benz liefert den Niederflur-Stadtlinienbus als 12,13 m langen dreitürigen Solobus Conecto sowie als 18,12 m langen viertürigen Gelenkbus Conecto G. Mit seiner Konzentration auf klar fokussierte Ausführungen in Länge, Motorisierung und Ausstattungen ist er mehr denn je prädestiniert für das typische Ausschreibungsgeschäft in besonders preisempfindlichen Regionen. (dpp-AutoReporter/wpr)