Bosch und Daimler vereinfachen Parkplatzsuche

Die Suche nach einem Parkplatz nimmt oft so viel Zeit in Anspruch wie die eigentliche Fahrt und ist damit ein häufiger Auslöser für Stress, Ärger und Aggressionen. Dabei fahren ständig andere Autos an freien Parklücken vorbei, ohne dort zu parken zu wollen. Wäre es nicht schön, wenn anderen Autofahrern diese Information über Ort und Größe der freien Parklücken zur Verfügung stehen würde?

Gemeinsam erproben jetzt Mercedes-Benz und Bosch im Großraum Stuttgart das Community-based Parking - ein ‚intelligenter‘ Service für die einfachere Parkplatzsuche. Der Großraum Stuttgart dient dabei als Testgebiet für ein Pilotprojekt mit verschiedenen Mercedes-Benz-Erprobungsträgern. Mit Hilfe ihrer On-Board-Sensoren generieren die Fahrzeuge Daten über freie Stellplätze am Straßenrand, die sie per Kommunikationsschnittstelle melden und empfangen.



„Fast alle unsere Pkw bei Mercedes-Benz sind intelligent vernetzt. Sind diese dann auch noch mit den entsprechenden Sensoren ausgestattet, ist es für uns nur ein konsequenter Schritt, die quasi beim Vorbeifahren generierten Daten für eine schnelle Parkplatzsuche zu nutzen", so Sajjad Khan, Leiter Digital Vehicle and Mobility bei Mercedes-Benz.



Die ohnehin im Auto vorhandenen Ultraschallsensoren scannen bei Fahrten mit bis zu 55 km/h den Straßenrand kontinuierlich ab. Die Daten über freie Parklücken werden per gesicherter Verbindung vom Daimler Vehicle Backend an die Bosch IoT Cloud zur Verarbeitung geschickt. Mit Methoden des Data-Mining werden Lücken am Straßenrand zweifelsfrei als Stellplatz identifiziert: Wird etwa in einer viel befahrenen Straße an einer bestimmten Stelle wiederholt eine Lücke erkannt, ist dies mit hoher Wahrscheinlichkeit kein verfügbarer Stellplatz, sondern eher eine Ausfahrt.



In einem ersten Ausbauschritt des Services ermitteln Mercedes-Benz und Bosch, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für einen freien Parkplatz in einer bestimmten Straße ist. In einem nächsten Schritt und bei einer größeren Marktdurchdringung des Community-based Parking soll es später sogar einmal möglich sein, die Verfügbarkeit und Abmessungen von Parkplätzen am Straßenrand in Echtzeit anzuzeigen. Zusammen mit weiteren Informationen über freie Parkplätze, beispielsweise in öffentlichen Parkhäusern, werden die Daten des Community-based Parking anschließend als digitale Parkplatzkarte im Display oder in der ‚Mercedes me‘-App angezeigt. Autofahrer können diese dann als Ziel über ihr Navigationssystem anwählen und sich direkt zu den freien Stellplätzen navigieren lassen. (dpp-AutoReporter/wpr)