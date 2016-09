Paris 2016: Hyundai i10 mit neuem Gesicht und mehr Technik

Hyundai hat seinen Kleinwagen i10 komfortabler und sicherer gemacht. Überarbeitet wurde neben dem Design und der Konnektivität vor allem die aktive Sicherheit. Seine Weltpremiere feiert der Bestseller auf dem Pariser Autosalon ‚Mondiale‘ (01. bis 16. Oktober 2016).



Der aktualisierte i10 trägt den markanten Kaskaden-Kühlergrill, der das Frontdesign aller zukünftigen Modelle von Hyundai prägen wird. Runde LED-Tagfahrleuchten wurden in die modifizierte Frontschürze integriert und es gibt neue Aluräder. Der überarbeitete i10 ist in vier Ausstattungslinien i10, Classic, Trend, und Style wählbar. Wunschfarben für den Innenraum sind Rot, Blau, Orange oder Beige. Einen Hauch höherer Autoklassen verströmen Klimaautomatik, beheizbares Lenkrad, Sitzheizung und Smart-Key-System. Auch mit einer neuen Multifunktionskamera in der Windschutzscheibe macht Hyundai ein Sicherheitsfeature aus der Oberklasse einem breiteren Publikum erschwinglich. Diese Kamera übermittelt stets die notwendigen Informationen an das Frontunfall-Warnsystem und den Spurhaltewarner. Bei einem drohenden frontalen Aufprall alarmiert der neue i10 seinen Fahrer akustisch und visuell. Ab einer Geschwindigkeit von 60 km/h ertönt ein Alarm, wenn der Fahrer unbeabsichtigt die Spur verlässt.



Die schnelle und problemlose Verbindung von Smartphone und Fahrzeug ist eine Anforderung vieler Autokäufer. Der Hyundai i10 erfüllt diesen Wunsch und integriert die neuesten Konnektivität-Elemente in sein sieben Zoll großes Navigationssystem. Kein anderes Fahrzeug in dieser Klasse bietet laut Hyundai eine volle Integration von Apple Car Play, Android Auto und TomTom Live Services. Die wichtigsten Apps des Smartphones werden damit auf das Display des Navigationssystems gespiegelt und können dort per Touchscreen sicher und komfortabel bedient werden. Das Navi selbst bietet mit den sieben Jahren kostenfrei nutzbaren TomTom Live Services im Alltag nützliche Echtzeitverkehrsnachrichten, lokale Wetterberichte und informiert über Sehenswürdigkeiten in der Umgebung sowie am Zielort. Darüber hinaus sind die kostenlosen Updates für das Kartenmaterial und das Betriebssystem bis zehn Jahre nach dem Produktionsende ein echter Kundenvorteil.



Weiterhin kommen im neuen i10 die beiden bekannten 1.0 und 1.2 Liter-Benzinmotoren mit 67 PS und 87 PS zum Einsatz. Sie können mit einem Fünfgang-Schaltgetriebe oder gegen Aufpreis einer komfortablen Viergang-Automatik kombiniert werden. Zudem werden der besonders sparsame i10 blue 1.0 mit Start-Stopp-System und die Flüssiggas-Version i10 LPG angeboten.



Auch für den aufgefrischten Hyundai i10 gilt die Fünfjahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung - und der Kunde kann die Komplettgarantie auf Wunsch bis einschließlich des achten Jahres verlängern. Darüber hinaus kann die sogenannte Baugruppen-Garantie sogar bis einschließlich dem zehnten Jahr als Option gewählt werden.



In Deutschland wurden von der ersten i10-Generation mehr als 101.000 Fahrzeuge zugelassen. Von der aktuellen zweiten i10-Modellreihe gab es bis Juli 2016 bereits mehr als 52.800 Verkäufe. (dpp-AutoReporter/wpr)



Der i10 ist ein Koreaner mit europäischem Hintergrund: in Rüsselsheim entwickelt und im türkischen Izmit produziert. Foto: HMD/dpp