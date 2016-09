BMW i3 als Einsatzwagen in Los Angeles und London

Londons Feuerwehr und die Polizei in Los Angeles (LAPD) haben sich für den BMW i3 als Einsatzfahrzeug entschieden. Die Feuerwehr in Großbritanniens Hauptstadt setzt auf 52 BMW i3. Das Los Angeles Police Department hat 100 BMW i3 in seine Fahrzeugflotte aufgenommen. Damit baut der BMW i3 seine Position als erfolgreichstes elektrisches Einsatzfahrzeug der Welt weiter aus.



Bei der Anschaffung neuer Fahrzeuge testen Behörden in aller Welt besonders gründlich im Vorfeld der Beschaffung. Auch in Los Angeles/USA und London/GB musste sich der BMW i3 zuerst gegen andere Elektrofahrzeuge durchsetzen. Neben der von der US-Umweltbehörde bescheinigten Effizienz und Zuverlässigkeit war ein ausschlaggebender Punkt die Vernetzung über BMW ConnectedDrive. Sie ermöglicht, BMW i3-Einsatzfahrzeuge in das Flottenmanagement des LAPD zu integrieren. Zudem haben die Expertise von BMW i in Bezug auf Ladeinfrastruktur sowie das umfangreiche Netzwerk von BMW i-Centern in Los Angeles eine wichtige Rolle bei der Entscheidung der Polizei gespielt.



Auch die Feuerwehr in London, die drittgrößte Feuerwehr der Welt, setzt auf den BMW i3 und kann damit lokal emissionsfrei im Stadtgebiet fahren. Neben dem Aufbau einer Ladeinfrastruktur, Bedarfsanalysen und Kostenermittlungen folgte auch hier ein Feldversuch - bis zum Jahresende werden 52 BMW i3 mit Range Extender im Dienst der Londoner Feuerwehr stehen.



Ein weiteres Argument für den Einsatz von BMW i3 in Fahrzeugflotten bei Behörden ist die kürzlich gesteigerte Reichweite. BMW i bietet den BMW i3 seit Sommer 2016 zusätzlich mit einer deutlich größeren Batteriekapazität an. Durch eine höhere Speicherdichte der Lithium-Ionen-Zellen erreicht der BMW i3 (94 Ah) eine Kapazität von 33 Kilowattstunden (kWh) - ein Plus von über 50 Prozent bei der Reichweite im Normzyklus (NEFZ). Statt 190 werden dort jetzt 300 Kilometer erreicht, und selbst im Alltagseinsatz sind auch bei widrigen Wetterbedingungen und Nutzung der Klimaanlage oder Heizung sollen laut BMWi mit einer Batterieladung bis zu 200 Kilometer Reichweite möglich sein.



Die Fahrleistungen des 125 kW/170 PS starken Hybrid-Synchron-Elektromotors bleiben nahezu unverändert: In 7,3 Sekunden beschleunigt er den BMW i3 von null auf 100 km/h. Damit ist der BMW i3 das sportlichste und mit einem Verbrauch von 12,6 kWh/100 km (NEFZ) gleichzeitig das effizienteste Elektrofahrzeug in seinem Segment. Der seit mehr als zwei Jahren angebotene BMW i3 mit 60 Ah/22kWh großem Energiespeicher bleibt im Programm. Für beide Batterieversionen wird es außerdem auch weiterhin eine Modellvariante mit Range Extender geben; der Zweizylinder-Benziner hält während der Fahrt den Ladezustand der Batterie konstant und sorgt so für 150 Kilometer zusätzlicher Reichweite. (dpp-AutoReporter/wpr)