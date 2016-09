800 Arbeitsplätze: Produktion des Toyota RAV4 in Russland gestartet

Die Produktion des Toyota RAV4 im russischen Werk St. Petersburg ist angelaufen. Gemeinsam mit dem Toyota Camry wird das SUV dort für die Märkte Russland, Kasachstan und Weißrussland gefertigt. Die Entscheidung zur Produktion in Europa wurde 2013 aufgrund der hohen Nachfrage in Russland gefällt. Seit 2012 war der RAV4 nicht nur dortiger Marktführer bei den kompakten SUV, sondern avancierte zum Toyota-Bestseller über alle Modelle hinweg.



Auch die in Sankt Petersburg gebaute Mittelklasse-Limousine Camry, die in Deutschland nicht mehr angeboten wird, hat sich durch ihre Qualität einen Namen gemacht. 2016 erzielte die Mittelklasselimousine den höchsten Restwert in seinem Segment in Russland. Das gleiche Qualitätsdenken floss in die Vorbereitungen für den RAV4 ein: Für die Mitarbeiter wurden rund 450 Trainingsreisen nach Japan durchgeführt.



Mit Blick auf den Produktionsstart des RAV4 wurde bereits Ende 2015 die Fertigungskapazität im Werk St. Petersburg von 50.000 auf 100.000 Fahrzeuge erhöht. Toyota investierte hierfür und für die Produktion des neuen Modells umgerechnet 1,32 Milliarden Euro in das russische Werk. Mit steigendem Produktionsvolumen in den folgenden Monaten werden rund 800 neue Arbeitsplätze geschaffen. (dpp-AutoReporter/wpr)