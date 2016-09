Goldenes Reisemobil 2016 für Hymermobil B-Klasse

Das Hymermobil ‚B-Klasse DynamicLine 588‘ wurde auf dem Caravan Salon 2016 als bester Integrierter prämiert. Die Leserwahl von ‚AutoBild Reisemobil‘ ist beim alljährlichen Ranking in die fünf Kategorien Campingbusse, Alkoven, Teilintegrierte, Integrierte und Liner aufgegliedert. Mit insgesamt 1215 Punkten verwies der B 588 DL in seiner Kategorie die Mitbewerber mit deutlichem Vorsprung auf die hinteren Plätze und erreichte die höchste Punktzahl im gesamten Wettbewerb. „Diese Auszeichnung bestätigt sowohl unsere hervorragende Arbeit des letzten Jahres als auch die Qualität unserer Produkte. Gleichzeitig spiegelt dieser Preis den Trend zu kompakten Premium-Fahrzeugen unter 3,5 Tonnen wider", so Hymer-Geschäftsführer Bernhard Kibler.



Das Hymermobil B-Klasse DynamicLine überzeugte die Leser durch sein niedriges Gewicht von unter drei Tonnen, hohe Zuladungsreserven, kompakte Abmessungen und ein modernes Design. Viel Platz im Innenraum, hochwertige Leichtbaumöbel und eine umfangreiche Fahrzeugelektronik sorgen dabei für den entsprechenden Komfort. Ein besonderes Highlight ist der eigens für das Fahrzeug entworfene Scheinwerfer: Die Verwendung von LED-Tagfahrlicht und optionalen Voll-LED Scheinwerfern inklusive LED-Nebelscheinwerfer entspricht automobilen Standards. (dpp-AutoReporter/wpr)