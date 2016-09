Vor 60 Jahren stellt Borgward seinen Traumwagen vor

Immer wieder holte sich Carl F. W. Borgward seine automobilen Inspirationen aus den USA. Dort entwickelten die drei großen Hersteller seit Anfang der 1950er Jahre so genannte Concept Cars; Auch Borgward wollte unmittelbar nach dem Krieg ein solches Auto entwickeln, um stilistisch in die Zukunft zu weisen, aber auch die technologische Stärke seiner Marke unter Beweis zu stellen.



Gerade weil dieses Automobil-Projekt, das später den Namen ‚Traumwagen‘ erhielt, von vorn herein nie für die spätere Serienfertigung gedacht war, konnten sich die Techniker bei seiner Entwicklung bis in die Grenzbereiche des damals Machbaren vortasten. Auch für die Designergab es viel Freiraum - das Projekt startet also mit einem weißen Bogen Papier.



Ein Thema des damaligen Traumwagens ist heute aktueller denn je: Borgward lotete mit dem silbernen Experimentalfahrzeug die Grenzen des Leichtbaus aus. Schon bei der ungewöhnlich gestylten Karosserie kam überwiegend Leichtmetall zum Einsatz. Im Innenraum Borgward erstmals Nylon und Perlon als Werkstoffe im Automobilbau ein.



Auch der neu entwickelte Boxermotor mit 2,0 bis 2,5 Litern Hubraum und avisierten 100 bis 160 PS sollte im Fahrversuch getestet werden. Die Triebwerke waren auch aus Elektron und teilweise sogar aus Silumin gefertigt und konnten wahlweise mit einer Einspritzanlage versehen werden. Sie hätten später im P 100 eingesetzt werden sollen. Entwicklungs-Ingenieur Erich Übelacker wollte mit dem Boxermotor ein Baukastenprinzip bei Borgward einführen. Der Einzelmotor mit vier Zylindern hätte in verschiedenen Hubraumstufen im Pkw Verwendung gefunden, zwei gekoppelte Exemplare hätten einen Lkw antreiben können. Ein erstes Aggregat mit zwei Litern Hubraum besaß eine Saugrohreinspritzung und brachte es auf dem Prüfstand auf 100 PS. Gleichzeitig testete das Borgward-Team einen 2,5-Liter, der mit zwei Vergasern und einer Hirth-Verzahnung an der Kurbelwelle ausgerüstet war. Dieses Aggregat erreichte sofort 130 PS auf dem Motorenprüfstand. Mit der Vergaserbestückung oder dem Zuschnitt der Einspritzung experimentierte das Borgward-Team intensiv. Um diese neue Motorgeneration ausführlich zu testen, entstand ab 1954 der Traumwagen mit Frontantrieb als Einzelanfertigung der Musterbauabteilung. Wegen der Leistungsstärke der neuen Aggregate verbauten die Borgward-Techniker im Fahrwerk erstmals Scheibenbremsen rundum.



Bereits Ende März 1955 begannen die Testfahrten mit dem neuen Boxermotor in dem komplett neuen Auto. Bei Versuchsfahrten im August kam es in Bremen zu einem Unfall, der mutmaßlich durch eine defekte Bremse verursacht worden war. Leider konnte das Experimental-Fahrzeug bis zur Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt nicht mehr rechtzeitig aufgebaut werden. Dort hätte es als Hingucker den Stand der Marke Borgward zieren sollen. Beim Neuaufbau ließ Konstrukteur Erich Übelacker das Dach schließlich so umbauen, dass es komplett in einem Teil nach oben klappt.



Das Schicksal dieses ausgefeilten und höchst interessanten Meilensteins des Automobilbaus nimmt dann ein unrühmliches Ende, als übereifrige Arbeiter der Firma das Einzelstück in die Schrottpresse schicken. (dpp-AutoReporter/wpr)