Längste smart-Parade zieht mit 1635 Fahrzeugen durch Hamburg

3167 smart-Fans aus aller Welt feierten ihre urbane Marke in Hamburg. Höhepunkt war die traditionelle Schlussparade mit 1635 Exemplaren über die Straßen der Hansestadt. Damit wurde der bisherige Höchststand von 1427 Fahrzeugen in Cascais/P vor zwei Jahren eingestellt. Die Chance auf neue Rekorde hat im nächsten Jahr die spanische Stadt Salou, denn dort wird die smart times 2017 ihre Pforten für die smart Community öffnen.



Seit 2001 lockt das Treffen smart-Freunde aus aller Welt jedes Jahr in eine andere europäische Stadt. Ein Wochenende lang können sie ihre Leidenschaft für das winzige Stadtauto und den Spirit der Marke miteinander teilen, sich mit Designern, Tunern und Experten austauschen, gemeinsam die Stadt erkunden, Ausflüge in die Region unternehmen und verschiedene Music-Acts live erleben. Die diesjährigen smart times in Hamburg begeisterten die Fans beispielsweise durch Testfahrten mit den aktuellen smart Modellen, der Vorstellung neuer Serviceangebote wie ‚smart ready to drops‘, Ausflüge an den Strand von Sankt Peter-Ording, einen erlebnisreichen Fahrzeug-Parcours, abendliche Partys und Live-Auftritte von lokalen und internationalen Künstlern. Einen glänzenden und überraschenden Auftritt gab es am Freitagabend. Mit einem goldenen smart cabrio fuhr das erfolgreiche deutsche Beachvolleyballteam Laura Ludwig und Kira Walkenhorst auf die smart times Bühne.



Besonders spannend für die Teilnehmer und für interessierte Besucher aus der Stadt: Die Gegend rund um den Hamburger Großmarkt präsentierte sich als Flaniermeile für automobile Leidenschaft und Kreativität. Vom smart als ‚Papa-Mobil‘ über den Stadtflitzer in knalligem Pink oder in Holzoptik bis hin zum rassigen Renn- und zum vielseitigen Gelände-smart zeigten 2053 Fahrzeuge vor Ort eindrucksvoll die Möglichkeiten zur Individualisierung des Minimalautos. (dpp-AutoReporter/wpr)