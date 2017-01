110 Jahre Renault in Deutschland

Mittwoch, 04. Januar 2017 von AutoReporter

Renault Deutschland feiert im Jahr 2017 einen runden Geburtstag: Vor 110 Jahren wurde in Berlin mit der ‚Renault Frères Automobil AG‘ die erste offizielle Renault-Tochtergesellschaft in Deutschland gegründet. Kein anderer ausländischer Automobilhersteller ist so lange auf dem deutschen Markt erfolgreich wie Renault: Mehr als sieben Millionen Fahrzeuge wurden hierzulande verkauft....