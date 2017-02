Opel Vivaro Sport: Gestreifter Transport(l)er

Donnerstag, 02. Februar 2017 von AutoReporter

Der Opel Vivaro Sport startet in den Verkauf. Er will die sachlich-praktische Seite eines Transporters mit einer etwas dynamischeren Erscheinung und feinen Ausstattungsdetails kombinieren. Am Anstoßkreis stehen die neunsitzige Combi-, die Kastenwagen- und die Doppelkabine/Kastenwagenversion, jeweils in zwei Längen und bis 2,9 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Die unverbindlichen Preisempfehlungen beginnen bei 34.272 Euro....