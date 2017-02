Sondermodell Hyundai Tucson GO: 2200 Euro günstiger

Montag, 30. Januar 2017 von AutoReporter

Die Hyundai-Sondermodelle Tucson GO und GO+ sollen Kunden ansprechen, die Wert auf ein besonderes, dynamisches Design und viel Leistung zu einem attraktiven Preis legen. Sie kombinieren den 130 kW/177 PS starken Turbo-Benziner 1.6 T-GDI mit Frontantrieb und einer umfangreichen Ausstattung. Tucson GO und Tucson GO+ basieren auf der Ausstattungslinie Classic, die bislang für den Top-Benziner nicht verfügbar war....